Bahar Kupası müsabakaları Trabzon'da sürüyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler Bahar Kupası Kategori 1 müsabakaları, büyük kadınlar finalleriyle devam etti.



Beşirli Spor Kompleksi tenis kortlarındaki müsabakaların üçüncü gününde, tek kadınlarda Duru Aslan birinci, Buse Gündüz ise ikinci oldu.



Çift kadınlarda Buse Gündüz-Çağla Teoman ikilisinin birinciliği, Duru Aslan-Defne Akçay çiftinin de ikinciliği elde ettiği organizasyonda, büyük erkekler yarı finalleri de gerçekleştirildi.



Turnuva yapılacak büyük erkekler final müsabakalarıyla sona erecek.





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