Bahar Kupası müsabakaları Trabzon'da sürüyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler Bahar Kupası Kategori 1 müsabakaları, büyük kadınlar finalleriyle devam etti.
Beşirli Spor Kompleksi tenis kortlarındaki müsabakaların üçüncü gününde, tek kadınlarda Duru Aslan birinci, Buse Gündüz ise ikinci oldu.
Çift kadınlarda Buse Gündüz-Çağla Teoman ikilisinin birinciliği, Duru Aslan-Defne Akçay çiftinin de ikinciliği elde ettiği organizasyonda, büyük erkekler yarı finalleri de gerçekleştirildi.
Turnuva yapılacak büyük erkekler final müsabakalarıyla sona erecek.
Beşirli Spor Kompleksi tenis kortlarındaki müsabakaların üçüncü gününde, tek kadınlarda Duru Aslan birinci, Buse Gündüz ise ikinci oldu.
Çift kadınlarda Buse Gündüz-Çağla Teoman ikilisinin birinciliği, Duru Aslan-Defne Akçay çiftinin de ikinciliği elde ettiği organizasyonda, büyük erkekler yarı finalleri de gerçekleştirildi.
Turnuva yapılacak büyük erkekler final müsabakalarıyla sona erecek.
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