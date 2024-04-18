Bahar Kupası müsabakaları Trabzon'da sürüyor

Teniste Türkiye Büyükler Bahar Kupası Kategori 1 müsabakaları, Trabzon'da sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahar Kupası müsabakaları Trabzon'da sürüyor
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18 Nisan 2024 16:24
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler Bahar Kupası Kategori 1 müsabakaları, büyük kadınlar finalleriyle devam etti.

Beşirli Spor Kompleksi tenis kortlarındaki müsabakaların üçüncü gününde, tek kadınlarda Duru Aslan birinci, Buse Gündüz ise ikinci oldu.

Çift kadınlarda Buse Gündüz-Çağla Teoman ikilisinin birinciliği, Duru Aslan-Defne Akçay çiftinin de ikinciliği elde ettiği organizasyonda, büyük erkekler yarı finalleri de gerçekleştirildi.

Turnuva yapılacak büyük erkekler final müsabakalarıyla sona erecek.

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