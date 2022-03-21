Bacasız fabrika Gölcük Karadeniz

Gölcük Karadeniz, 2015 yılından itibaren altyapıya yaptığı yatırımlarla ve yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettirmeye başladı.



7 yılda toplam 21 genç yeteneği kulüplere göndererek Türk futboluna büyük bir katkı sağladı. Bu istatistikler sonrası Gölcük Karadeniz, altyapıya önem veren tüm kulüplerin önemli bir adresi olmaya başladı.



KULÜPLER YAKIN TAKİPTE



Gölcük Karadeniz'in radarında 450 tane genç yetenek bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig ekipleri de önemli genç yetenekleri kadrosuna kattı. Beşiktaş, Enes Cinemre (2007), Ozan Sevim (2007), Oğuz Çakıroğlu (2007), Bilal Bektaş (2008) ve Miraç Örçen'i (2004) kadrosuna kattı.



Ali Eymen Özkar (2009), Ata Kıran (2009), Çınar Akman (2012) son dönemde altyapı projeleri ile gündeme gelen F.Bahçe'ye gönderildi.



Başakşehir ise genç yetenekler Esad Kaan Tanrıverdi (2007), Mustafa Efe Tan (2007) ve Emir İslam Halil'i (2007) kadrosuna kattı.





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