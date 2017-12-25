ile ismi anılan, transfer iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde menajerinin, Pastore'nin ayrılacağını ima etmesine karşın Arjantinli yıldız kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.Fransa basınına konuşan Pastore, "Takım arkadaşlarıma veda ettiğim doğru değil. Ben her zaman bu kulüpte oynamayı ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Halen 1.5 yıllık sözleşmem bulunuyor. Daha çok oynamak istediğim doğru ancak buna teknik direktör karar verir. Daha fazla oynamak için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.Inter'de oynayabileceğini dile getiren Pastore, "Menajerim ile Inter görüşmüştü. PSG'den ayrılmaya karar verirsem, İtalya'ya dönmek isterim. Özellikle Inter'de oynamayı tercih ederim" dedi.PSG'nin Caen ile oynadığı maç öncesinde açıklama yapan Pastore'nin menajeri, Marcelo Simonian, "Caen maçı, Javier Pastore'nin PSG formasıyla son maçı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.Palermo'dan 2011 yılında 42 milyon euro transfer olan 28 yaşındaki Pastore, bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.