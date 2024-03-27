Aziz Yıldırım genel kurula katılacak mı?

Fenerbahçe'de kritik 2 Nisan tarihi yaklaşıyor... Camia ve taraftarlar, yönetimin çağrısıyla toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlenmiş durumda. Gündem, Trabzonspor maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olayların ardından ligden çekilme seçeneği de dahil olmak üzere neler yapılabileceği konusunu tartışmak.
Ali Koç ve ekibi kongre öncesinde bu hafta hem eski yöneticilerle hem de Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.
Herkesin merak ettiği soru belli: Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılacak mı? Eski başkan Aziz Yıldırım, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada başkan adaylığı tartışmalarının bir kenara bırakılıp tamamen şampiyonluk yarışına odaklanılması gerektiğine dikkat çekmişti.
GENEL KURUL'A KATILMAYACAK
Bu sözleri sonrası Yıldırım'ın kongreye gidebileceği konuşuluyordu. Ancak Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine göre, Olağanüstü Genel Kurul'da yer almayacak. Buna rağmen kongre öncesinde yazılı bir açıklamayla görüş bildirme ihtimali olduğu öğrenildi.
DÜNDAR YENİDEN ADAY
Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddia da ortaya atıldı. Fenerbahçe'de haziran ayındaki başkanlık seçimlerinden önce, önümüzdeki ayın son haftasında Yüksek Divan Kurulu başkanı seçilecek. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Yüksek Divan Kurulu için yıllarca yönetiminde omuz omuza çalıştığı Şekip Mosturoğlu'nu aday gösterip destekleyeceği iddia edildi. Mevcut başkan Uğur Dündar'ın da yeniden aday olması bekleniyor.
Ali Koç ve ekibi kongre öncesinde bu hafta hem eski yöneticilerle hem de Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.
Herkesin merak ettiği soru belli: Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılacak mı? Eski başkan Aziz Yıldırım, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada başkan adaylığı tartışmalarının bir kenara bırakılıp tamamen şampiyonluk yarışına odaklanılması gerektiğine dikkat çekmişti.
GENEL KURUL'A KATILMAYACAK
Bu sözleri sonrası Yıldırım'ın kongreye gidebileceği konuşuluyordu. Ancak Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine göre, Olağanüstü Genel Kurul'da yer almayacak. Buna rağmen kongre öncesinde yazılı bir açıklamayla görüş bildirme ihtimali olduğu öğrenildi.
DÜNDAR YENİDEN ADAY
Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddia da ortaya atıldı. Fenerbahçe'de haziran ayındaki başkanlık seçimlerinden önce, önümüzdeki ayın son haftasında Yüksek Divan Kurulu başkanı seçilecek. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Yüksek Divan Kurulu için yıllarca yönetiminde omuz omuza çalıştığı Şekip Mosturoğlu'nu aday gösterip destekleyeceği iddia edildi. Mevcut başkan Uğur Dündar'ın da yeniden aday olması bekleniyor.