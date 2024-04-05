Aydın, filede Hamurcu ile yeniden

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Alper Hamurcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aydın, filede Hamurcu ile yeniden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 13:58
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Alper Hamurcu ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılında başlayan Sultanlar Ligi yolculuğumuzun son 5 sezonunda takımımızın başantrenörü olarak bizimle birlikte mücadele eden değerli Antrenörümüz Alper Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin imza töreninde, "Kıymetli hocamızla ile 5 sezondur birlik beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisine devam eden sözleşmesini uzatabileceğimizi ilettik. Sağ olsun kendisi de Aydın'da mutlu olduğunu kulübü ile geçen ay temeli atılan yeni salonda Avrupa kupasını kazanma hedefine ulaşmak için burada kalmak istediğini belirtti. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery