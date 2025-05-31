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Avcı: "Bu benim kulüpteki son maçımdı"

Trendyol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor'da Mustafa Alper Avcı, görevden ayrıldığını açıkladı.

calendar 31 Mayıs 2025 22:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Avcı: 'Bu benim kulüpteki son maçımdı'
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, sezon genelinde yaşadıkları zorluklara rağmen sahada mücadele eden bir takım olduklarını vurguladı.


Avcı, Kasımpaşa maçıyla göreve başladıklarını hatırlatarak, "O günden bugüne aynı noktadayım. Sezon sonunda ligden düşsek bile futbol camiasının alkışladığı, takdir ettiği bir takım olacağımızı söylemiştim. Bu duruşu sahada gösterdik." ifadelerini kullandı.

Takım içinde birlik ve mücadele ruhunun her zaman ön planda olduğunu belirten Avcı, "Oyuncu grubum her şeye rağmen inanılmaz bir özveri gösterdi. Antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzlerini verdiler. Yaşları ne olursa olsun bugün sahada 17 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım vardı. Bu oyuncular Adana Demirspor'un geleceği." diye konuştu.

Gelecek sezon transfer yasağı bulunduğunu ve bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğini söyleyen Avcı, genç oyuncuların kulübün geleceğinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Adana Demirspor'daki görev süresinin sona erdiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Sağlık ekibinden mutfağa, idari kadrodan şoförlere kadar herkes çok büyük emek verdi. Hiçbir zaman bahane üretmeden çalıştılar. Bu benim kulüpteki son maçımdı. Dört ay boyunca teknik ekibimle birlikte özverili bir çalışma yürüttük. Bu süreçte bana güvenen yönetim kuruluna ve özellikle sayın Bedirhan Durak'a teşekkür ediyorum. Kulübün geleceği için camianın birbirine sahip çıkması gerekiyor."

Son olarak, genç oyuncuların gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün birçok genç oyuncu ilk kez forma giydi. Bu çocuklar sadece Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun da geleceği. Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim."

 

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