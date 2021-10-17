Attila Szalai: 'Hakemle ilgili bir fikrim var'

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçıyla ilgili yayıncı kuruluşa konuştu.



Szalai, "Daha çok takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Hakemin kararıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Herkes pozisyonu gördü. Herkesin de bir fikri var. Benim de bir fikrim var. Bana göre oldukça net bir pozisyondu. Zor şartlardaki bir maçtı. İyi savaştığımızı düşünüyorum. Maalesef olan oldu. Bu hakem kararlarıyla ilgili, olanlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Kararlarıyla ilgili fikrim var ama bende kalsın." dedi.



Mücadeleyi değerlendiren Szalai, "İyi performans sergiledik. Tüm takım olarak iyiydik. 15. dakikaydı sanırım, 10 kişi oynadık sonrasında. Sahada inanılmaz efor sarf ettik. Bundan dolayı gururluyum. Kaybetmiş olmamız rağmen bunu söyleyebilirim. Daha sıkı çalışacağız ve elde etmek istediğimiz sonuçları almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO