Atletizmde yatırımlar meyvesini veriyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yapılan yatırımlarla Türk atletizminde başarının arttığını söyledi.Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nı izlemek üzere Bursa'ya gelen Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında bulunan yarışmalar kapsamında 5 binin üzerinde sporcu ve antrenörü ilerleyen günlerde bu şehirde ağırlayacaklarını dile getirdi.Bursa'da 20 Yaş Altı, 23 Yaş Altı ve Büyükler şampiyonalarının düzenleneceğini aktaran Çintimar,dedi.Edirne'den Kars'a her kentte yapılan pistler sayesinde milli takıma, 81 kentten sporcunun girebildiğini anlatan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:Çintimar, yapılan yatırımların ardından atlet, antrenör, tesis ve kota alan sporcu sayısındaki artışa da dikkati çekti.Yılın ilk aylarında elde edilen derecelerin kendilerini gelecek için ümitlendirdiğini vurgulayan Çintimar,diyerek sözlerini tamamladı.