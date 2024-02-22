Atletico Mineiro, Hulk'un sözleşmesini uzattı

Atletico Mineiro, Hulk'un sözleşmesinin 2026 yılına dek uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Mineiro, Hulk'un sözleşmesini uzattı
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22 Şubat 2024 20:27
Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro, sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Hulk ile yeniden anlaştı. 

Atletico Minerio, Hulk'un sözleşmesinin 2026 yılına dek uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hikaye devam ediyor! Kulübün idolü ve kulübümüzde birçok şampiyonluk yaşayan Hulk'un sözleşmesi 2026'ya kadar yenilendi. Şimdi daha fazlasını yapalım süper kahraman!'' ifadeleri kullanıldı. 

ATLETICO MINEIRO PERFORMANSI 

Brezilya ekibinde 178 karşılaşmaya çıkan Hulk, 99 gol atarken, 34'te gol pası verdi. Yıldız oyuncu, kulübüyle 4 kez de kupa sevinci yaşadı. 

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