Atletico Madrid sahasında Barcelona'yı tanımadı

La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.



Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Luis Suarez'in asistiyle Lemar topu ağlara gönderdi ve Atletico Madrid'i öne geçirdi. 44. dakikaya gelindiğinde ise bu kez Lemar'ın asistinde Luis Suarez'in attığı golle ilk yarı 2-0 Atletico Madrid'in lehine sona erdi.



İkinci yarıda Barcelona topa daha fazla sahip olarak maça dengeyi getirmeye çalışsa da isabetli şut dahi bulmakta zorlandı. Atletico Madrid ikinci yarıda Barcelona'yı durdurmayı başararak üç puanı almayı başardı.



Barcelona bu sonuçla tüm kulvarlardaki son 6 maçında 3. kez mağlup oldu ve bu maçların 1'ini kazanabildi



Ligde ise Atletico Madrid aldığı galibiyetle 17 puana yükseldi, Barcelona ise 12 puanda kaldı.



