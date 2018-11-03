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Atletico Madrid deplasmanda beraberliğe abone

La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Leganes ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid deplasmanda beraberliğe abone
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03 Kasım 2018 16:51
La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oldu. 90 dakika sonunda Leganes ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Atletico'nun ligde son 3 deplasman maçı da berabere sonuçlandı.

Atletico Madrid'in karşılaşmadaki golünü 69. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Leganes'in tek golünü ise 82. dakikada Guido Carillo attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki puanı 20'ye çıkarken, Leganes 9 puanda kaldı.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Leganes ise gelecek hafta deplasmanda Girona'ya konuk olacak.



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