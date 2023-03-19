La Liga 26. hafta maçında Ateltico Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.



Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Griezmann, 49. dakikada Carrasco ve 67. dakikada Lemar kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Atletico puanını 51'e yükseltti. Valencia ise 26 puanda kaldı.



ligin bir sonraki haftasında Madrid, Real Betis'i konuk edecek. Valencia ise Rayo Vallecano ile karşılaşacak.





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