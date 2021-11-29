Atınç Nukan: "1 puandan ötürü mutlu değiliz"

Göztepeli stoper Atınç Nukan, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atınç Nukan: '1 puandan ötürü mutlu değiliz'
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29 Kasım 2021 23:17
Göztepe'nin deneyimli stoperi Atınç Nukan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası flaş röportajda konuştu.

İşte Atınç Nukan'ın sözleri:

"Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi."


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