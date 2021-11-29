Atınç Nukan: '1 puandan ötürü mutlu değiliz'

Göztepe'nin deneyimli stoperi Atınç Nukan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası flaş röportajda konuştu.
İşte Atınç Nukan'ın sözleri:
"Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi."
İşte Atınç Nukan'ın sözleri:
"Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi."