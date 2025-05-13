Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.
Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi.
Bölgede 4 gün sürecek 6 yarışın ardından dereceye giren yelkenciler törenle ödüllerini alacak.
Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.
Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi.
Bölgede 4 gün sürecek 6 yarışın ardından dereceye giren yelkenciler törenle ödüllerini alacak.