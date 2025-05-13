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Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası başladı

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Fethiye'de başladı.

calendar 13 Mayıs 2025 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası başladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi.

Bölgede 4 gün sürecek 6 yarışın ardından dereceye giren yelkenciler törenle ödüllerini alacak.

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