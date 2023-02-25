Ataman: 'Bizim adımıza kritik bir galibiyet'

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de deplasmanda ASVEL'i 90-89 mağlup etti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:
"Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu."
Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:
"Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu."
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