30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-128'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-030'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Atalanta'da Lookman ilk 11'e döndü!

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Club Brugge maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü. Lookman, mayıs ayından bu yana ilk kez 11'de yer alıyor.

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, uzun bir aranın ardından ilk 11'e geri döndü.

Yaz transfer döneminde Inter'e transferi gündeme gelen ancak takımda kalması krize dönüşen Lookman, uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Lookman, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte 11'e dönüyor. 27 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'ndeki Club Brugge maçında ilk 11'de yer alıyor.

Nijeryalı futbolcu, en sezon geçen sezon mayıs ayında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

