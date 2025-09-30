Atalanta'da Lookman ilk 11'e döndü!

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, uzun bir aranın ardından ilk 11'e geri döndü.
Yaz transfer döneminde Inter'e transferi gündeme gelen ancak takımda kalması krize dönüşen Lookman, uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı.
Lookman, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte 11'e dönüyor. 27 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'ndeki Club Brugge maçında ilk 11'de yer alıyor.
Nijeryalı futbolcu, en sezon geçen sezon mayıs ayında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
