Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı gerçekleştirildi.



Ramazan Yeşil Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yıldızlar, gençler, masterlar ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.



Büyük Erkekler (19-34 yaş) kategorisinde 45 kilometrelik parkurda 1.07.51'lik derecesiyle Şevket Özer birinciliği elde etti. Aynı kategoride 1.08.04 ile Furkan Demir ikinci oldu.



Büyük Kadınlar kategorisinde ise 1.16.42'lik dereceyle Meltem Kılıç şampiyon olurken, Kübra Nur Pınarak 1.16.42 ile ikinciliği elde etti.



Ödül töreni yapıldı



Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.



İlk 3 sporcuya kupaları verilirken, birinci 2 bin, ikinci 1.500, üçüncü ise 1000 lira para ödülü aldı.



Yarışmacılara ödüllerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.





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