Atakan Karahan, Avustralya Açık'ın tekler ikinci turunda elendi

Milli tenisçi Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tekler ikinci turda veda etti.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde mücadele eden 16 yaşındaki Atakan Karahan, tek erkekler ikinci turda 3 numaralı seribaşı Belçikalı Alexander Blockx ile karşılaştı.



1 saat 10 dakika süren mücadelenin ardından Blockx, rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.



Teklerde turnuvaya veda eden Atakan Karahan, yarın çift erkekler ikinci turda partneri Japon Rei Sakamoto ile 7 numaralı ABD'li seribaşları Learner Tien-Cooper Williams çiftiyle karşılaşacak.





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