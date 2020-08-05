Aslan'ın hedefindeki Tetteh'den 'ayrılık' sözleri

Galatasaray ile adı anılan Benjamin Tetteh'den transfer için sürpriz açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Aslan'ın hedefindeki Tetteh'den 'ayrılık' sözleri
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05 Ağustos 2020 15:38
Adı Galatasaray ile dönem dönem anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Çekya'dan ayrılmak istediğini belirtti.

Sparta Prag'ın 23 yaşındaki oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açması gerektiğini düşünüyor.

"ARTIK AYRILIK ZAMANI"

Benjamin Tetteh yaptığı açıklamada; "Dört yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum." dedi.

Benjamin Tetteh, 2018 yılından beri Sparta prag forması giyiyor ve takımı ile geçtiğimiz sezon Çek Kupası'nın kazandı. 23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıktı. Genç oyuncu, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.




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