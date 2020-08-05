Aslan'ın hedefindeki Tetteh'den 'ayrılık' sözleri

Adı Galatasaray ile dönem dönem anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Çekya'dan ayrılmak istediğini belirtti.Sparta Prag'ın 23 yaşındaki oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açması gerektiğini düşünüyor.Benjamin Tetteh yaptığı açıklamada; "" dedi.Benjamin Tetteh, 2018 yılından beri Sparta prag forması giyiyor ve takımı ile geçtiğimiz sezon Çek Kupası'nın kazandı. 23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıktı. Genç oyuncu, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.