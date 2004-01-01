Artest, pişmanlık duyuyor: "Keşke o güne geri dönebilseydim.."

17 yıllık eski NBA veteranı Metta Sandiford-Artest, NBA tarihindeki en büyük saha içi kavgası olarak bilinen, 2004 yılındaki "Malice at the Palace"ta bulunmasından ötürü pişmanlığını dile getirdi.



Eski adıyla Metta World Peace, duygularını bir tweet'te şu şekilde paylaştı:



"Bu NBA oyuncularına gerçekten hayranım. Bazen keşke kalabalığa atlamadan beş saniye öncesine kariyerimi geri alabilseydim ve zamanı beş kat yavaşlatıp, otobüse atlayıp Indiana'ya uçabilseydim diyorum. Yarım kalmış bir profesyonel kariyere göre, tamamlanmış bir spor kariyerine sahip olmak daha memnuniyet verici."



Kasım 2004'te Indiana Pacers ile Detroit Pistons arasında geçen o gergin maçın son saniyelerinde, Pacers'ın o zamanki adıyla yıldızı Ron Artest, Pistons pivotu Ben Wallace'a sert bir faul yapmıştı. Pacers ve Pistons arasında küçük bir tartşıma çıktıktan sonra, Artest kenar çizgisine çekilmişti.



Ancak, hakem masasında uzanırken, bir Pistons taraftarı Sandiford-Artest'in üzerine bir içki fırlatarak, kendisinin tribünlere koşmasına neden olmuştu. Orada, içeceği fırlattığını zannettiği fakar yanıldığı kişiye saldırmış ve bu durum da hem takımın, hem de seyircilerin mutlak bir kargaşaya girmesine neden olmuştu.



Olaydaki rolü nedeniyle ligden ceza alan dokuz oyuncudan en büyüğü, Sandiford-Artest'inki olmuştu: Artest, yaklaşık 5 milyon dolar maaş kaybederek sezonun geri kalanında askıya alınmış, toplum hizmeti ve öfke yönetimi terapisi dahil yasal sonuçlarla karşılaşmıştı.



