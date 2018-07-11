İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lorient takımından Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.
Arsenal Kulübü, 19 yaşındaki Fransız futbolcu Guendouzi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 8 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Paris Saint-Germain'in altyapısından yetişen Guendouzi, 2016'da Lorient'a transfer olmuştu.
Orta sahada görev yapan Guendouzi, geçen sezon Lorient'da 21 maçta forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Arsenal Kulübü, 19 yaşındaki Fransız futbolcu Guendouzi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 8 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Paris Saint-Germain'in altyapısından yetişen Guendouzi, 2016'da Lorient'a transfer olmuştu.
Orta sahada görev yapan Guendouzi, geçen sezon Lorient'da 21 maçta forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın