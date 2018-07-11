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Arsenal'den 19'luk transfer!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, yeni sezon öncesinde kadrosuna genç bir oyuncuyu kattı.

Kaynak: AA
Arsenal'den 19'luk transfer!
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11 Temmuz 2018 14:29
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lorient takımından Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 19 yaşındaki Fransız futbolcu Guendouzi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 8 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Paris Saint-Germain'in altyapısından yetişen Guendouzi, 2016'da Lorient'a transfer olmuştu.

Orta sahada görev yapan Guendouzi, geçen sezon Lorient'da 21 maçta forma giydi.

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