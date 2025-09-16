16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-06'
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
1-0DA
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-2DA
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
1-0DA
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-0DA
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-0DA
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-088'

Arsenal, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arsenal, Athletic Bilbao'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 16 Eylül 2025 21:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırladı.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.

Arsenal'in galibiyet golleri, 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk hafta sonunda, Arsenal puanını 3'e yükseltirken Athletic Bilbao ise 0 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Olympiakos'u konuk edecek.

