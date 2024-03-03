Arsenal'den Mersin'de Ferdi Kadıoğlu takibi

İngiliz devi Arsenal'in sportif direktöru Edu Gaspar, dün Fenerbahçe'nin Hatayspor'a konuk olduğu maçı izledi ve Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip etti.

, Fotoğraf; AA
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Arsenal'den Mersin'de Ferdi Kadıoğlu takibi
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03 Mart 2024 11:54
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda gideceğini açıkladığı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in yakın takibinde.

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu göz hapsine almış durumda. Londra ekibinin sportif direktörü Edu Gaspar, dün Hatayspor sınavını takip etti.

NAPOLI DE DEVREDE

Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden tek kulüp olmadığı Napoli'nin de milli futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi. Bu nedenle Arsenal'i transfer için zorlu bir rekabet beklediği ifade edildi.

FENERBAHÇE 30M€ İSTİYOR

Arsenal için transferdeki bir diğer zorluk da Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli gösterildi. Fenerbahçe'nin, başarılı futbolcusu için pazarlıklarda elinin güçlü olduğu ve Ferdi Kadıoğlu için bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi'nin sözleşmesi 2026'da bitecek. 

 
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