Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda gideceğini açıkladığıİngiliz ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu göz hapsine almış durumda.Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden tek kulüp olmadığı Napoli'nin de milli futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi. Bu nedenle Arsenal'i transfer için zorlu bir rekabet beklediği ifade edildi.Arsenal için transferdeki bir diğer zorluk da Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli gösterildi. Fenerbahçe'nin, başarılı futbolcusu için pazarlıklarda elinin güçlü olduğu ve Ferdi Kadıoğlu için bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi'nin sözleşmesi 2026'da bitecek.