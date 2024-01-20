İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.



Emirates Stadium'da oynanan maçı Arsenal 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson(k.k), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.



Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.



Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.



