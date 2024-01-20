İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.
Emirates Stadium'da oynanan maçı Arsenal 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson(k.k), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.
Emirates Stadium'da oynanan maçı Arsenal 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson(k.k), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.