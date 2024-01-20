Arsenal'den galibiyet hasretine bol gollü son!

İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti.

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Arsenal'den galibiyet hasretine bol gollü son!
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20 Ocak 2024 17:27
Son güncelleme 20 Ocak 2024 17:40
İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.

Emirates Stadium'da oynanan maçı Arsenal 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson(k.k), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.

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