Arsenal'den flaş hamle: İlkay Gündoğan

Arsenal, Manchester City ile sözleşmesi biten İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Londra temsilcisi, deneyimli oyuncuyu "uzun süreli" kontrat ile ikna etmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal'den flaş hamle: İlkay Gündoğan
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17 Mayıs 2023 20:00
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARSENAL'DEN UZUN SÜRELİ KONTRAT

Bild'de yer alan habere göre, Arsenal'in deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Mikel Arteta'nın ekibinin, İlkay'ı öncelikli hedef haline getirdiği vurgulandı. Arsenal'in bu transfer için kararlı adımlar attığı ve İlkay'ı uzun süreli bir kontrat ile ikna etmek istediği kaydedildi.

MANCHESTER CITY'DEN 1 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Manchester City'nin de 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemek istediği hatırlatıldı. Ancak İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifinin 1 yıl olması nedeniyle İlkay Gündoğan'ın bu öneriye çok sıcak bakmadığı ifade edildi.

BARCELONA İLE TEMASTA

İlkay'ın kendisini isteyen Barcelona'yla da temasta olduğu öne sürüldü. Başarılı orta saha oyuncusunun, Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez ile görüştüğü ancak henüz kesin kararını vermediği belirtildi.

Arsenal'in yüksek mali teklifi ve uzun süreli kontrat teklifinin İlkay'ın kafasını karıştırabileceği iddia edildi.

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