Arne Slot'tan Darwin Nunez için çarpıcı yorum

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Darwin Nunez'in Aston Villa maçında kaçırdığı gol pozisyonu hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arne Slot'tan Darwin Nunez için çarpıcı yorum
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20 Şubat 2025 18:47
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Darwin Nunez'in Aston Villa maçında kaçırdığı gol pozisyonu hakkında açıklamada bulundu.

Nunez'in kaçırdığı golün normal olduğunu söyleyen Slot, "Forvetlerin gol kaçırması hayatın bir parçası. Ancak kaçırdıktan sonra çalışkanlığının düşmesi onun yapmaması gereken bir şey. Bu konu hakkında konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Aston Villa deplasmanında skor 2-2'yken ceza sahası içinde topu boş ağlara gönderemeyen ve takımına galibiyeti getiremeyen Uruguaylı forvet, maçın ardından Liverpool taraftarlarından tepki görmüştü.

25 yaşındaki Darwin Nunez, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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