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Armand Lauriente'nin menajerinden transfer açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir sol kanat için Sassuolo'dan Armand Lauriente ile görüşme halindeydi. Oyuncunun menajerinden transferine dair açıklama geldi.

calendar 30 Temmuz 2025 11:21
Fotoğraf: Imago
Armand Lauriente'nin menajerinden transfer açıklaması!
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Fenerbahçe geçen sezon uzun süre isteyip alamadığı Armand Lauriente için bu sezon bir kez daha harekete geçti.

Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Fenerbahçe, Lauriente transferinde ciddi adımlar atmak istiyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Öte yandan Armand Lauriente'nin menajeri Roberto Meloni, Stile TV'ye açıklama yaptı. Ve oyuncu için çıkan Napoli iddialarına da açıklık getirdi.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Ne olacağını göreceğiz. Büyük bir kulüp ve popülerler, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını anlamamız gerekiyor. Napoli, Ndoye ile ilgileniyordu, ancak şimdi yollarını ayırdılar, bu yüzden ne olacağını göreceğiz."

"DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİRÇOK NOKTA VAR"

"Armand için Sunderland ile Ndoye için konuşulan rakamdan daha düşük bir rakamla anlaşmaya varıldı, ancak şimdi kartlar yeniden dağıtıldı. Gösterdiği performansa bakılırsa değerli bir oyuncu ve Sassuolo da hak ettiği payı isteyecek, bu yüzden değerlendirilmesi gereken birçok nokta var." 

"NAPOLI HENÜZ BENİ ARAMADI"

"Armand yalnızca paraya bakan biri değil ve bunu Serie B'de kendini riske atarak kanıtladı. Zeki bir oyuncu, Napoli'den bir çağrı gelmesi hoş olurdu ve kesinlikle bunu değerlendirirlerdi çünkü Conte tarafından çalıştırılmaktan kesinlikle mutlu olurdu. Armand'ın şu anda birçok isteği var ve masadaki her şeyi değerlendiriyoruz. Doğru değerlendirmeleri yapacağız. Napoli henüz beni aramadı ve iki gün içinde ne olacağını bilmiyorum."

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