⚽49' Julian Alvarez

⚽88' Lautaro Martinez



🏆Copa America'nın ilk maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/t9t1h7XoPF



— Sporx (@sporx) June 21, 2024

Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya geldi.ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikadave 88. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte A Grubu'na Arjantin 3 puanla başlarken, Kanada 0 puanda kaldı.Arjantin'nin dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi, maç içerisinde iki net fırsatı değerlendiremedi. Buna rağmen yıldız futbolcu takımının iki golünde de başrol oynarken ilk golün kilit pasını, ikinci golün ise asistini yapan isim oldu.Öte yandan Messi,oldu.Arjantin, gruptakini bir sonraki maçını 26 Haziran'da saat 04:00'te Şili ile oynayacak. Kanada ise bir sonraki maçına Peru ile 26 Haziran'da saat 01:00'de çıkacak.