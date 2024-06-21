Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı!

Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı!
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21 Haziran 2024 08:02
Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya geldi.

ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.

Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte A Grubu'na Arjantin 3 puanla başlarken, Kanada 0 puanda kaldı.

MESSI'DEN BİR İLK

Arjantin'nin dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi, maç içerisinde iki net fırsatı değerlendiremedi. Buna rağmen yıldız futbolcu takımının iki golünde de başrol oynarken ilk golün kilit pasını, ikinci golün ise asistini yapan isim oldu.

Öte yandan Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Arjantin, gruptakini bir sonraki maçını 26 Haziran'da saat 04:00'te Şili ile oynayacak. Kanada ise bir sonraki maçına Peru ile 26 Haziran'da saat 01:00'de çıkacak.

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