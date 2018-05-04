Arda Turan'a çifte şok! DEV ceza kapıda...

SÖZLERİNDE HAKARET VARSA +3-5 MAÇ!

FİİLİ MÜDAHALE OLARAK DEĞERLENDİRİLİRSE, 3-6 MAÇ!

'inile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında çok kritik 2 puanı bıraktığı mücadelenin son dakikasında kırmızı kart gören Arda Turan, ağır bir ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Son dakikada yardımcı hakem Sezertam'a fiziki müdahalede bulunan ve sonrasında da tepkisini yumruk yaparak gösteren Arda Turan, geçmişte Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a yaptığı harekete benzer şekilde 8 maç ceza alabilir. Kurul Arda Turan'ı, Engin Baytar'da olduğu gibi saldırıdan sevk ederek cezalandırabilir. Engin, Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'a yaptığı hareket sonrasında "saldırı"dan 8 maç ceza almıştı.Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesindeki "Saldırı" başlığında, "Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası verilir" ifadeleri yer alıyor.Minimum ceza 10 maç olarak görülmesine rağmen, Engin Baytar emsalinden yola çıkarak Arda Turan'a 8 maç ceza çıkması muhtemel gözüküyor.Öte yandan bu cezanın yanında Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası hakeme yönelik sözleri, raporda sportmenliğe aykırı, tehdit veya hakaret içeriyorsa, 3-5 maç arasında ceza alacak.Öte yandan kurul yapılan hareketi saldırı olarak düşünmeyip, hareketi Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinin 5. fıkrası kapsamında, hakemlere karşı fiili müdahale olarak değerlendirmesi halinde, Arda 3-6 maç ceza ile karşı karşıya kalacak.