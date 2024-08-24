Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Fatih Terim'le görüşmesini paylaştı ve bu paylaşıma, "Hayır duasını da aldık hocam" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı!
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24 Ağustos 2024 21:41
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Genç teknik adam, Sivasspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ekran görüntüsünü paylaştı.

Arda Turan bu paylaşımına, "Hayır duasını da aldık hocam." ifadelerini yazdı.

Turan bu paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojileri de ekledi.

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde:




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