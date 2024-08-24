Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.Genç teknik adam, Sivasspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ekran görüntüsünü paylaştı.Arda Turan bu paylaşımına, "ifadelerini yazdı.Turan bu paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojileri de ekledi.