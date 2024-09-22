Arda Turan'dan Beşiktaş'a kötü seri!

Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.

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Arda Turan'dan Beşiktaş'a kötü seri!
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22 Eylül 2024 22:22
Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti.

Genç teknik adam, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.

Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.

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