Arda Turan'dan Beşiktaş'a kötü seri!

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti.
Genç teknik adam, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.
Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.
Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti.
Genç teknik adam, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.
Arda Turan, 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a 7 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.