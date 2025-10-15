16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Arda Güler ve Kenan Yıldız, "Golden Boy"da finale yükseldi

Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, Golden Boy ödülünde son 25 oyuncu arasında yer aldı.

Milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünde finale kaldı.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

Altın Çocuk ödülünde finale yükselen futbolcular şöyle:

Arda Güler, Dean Huijsen, Franco Mastantuono (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Pau Curbasi (Barcelona), Desire Doue, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato, Estevao (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting Lisbon), Leny Yoro (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Forholdt (Porto), Lucas Bergvall, Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg).

Borussia Dortmund'dan Jobe Bellingham, Liverpool'dan Giovanni Leoni, Porto'dan Rodrigo Mora, Inter'den Francesco Pio Esposito ve Club Brugge'den Aleksandar Stankovic, "Wild Card" ile finale yükseltildi.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
