Arda Güler'in endişesi: EURO 2024

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'de yeterince süre alamadığı için EURO 2024'te ilk 11 oyuncusu olamamaktan endişeleniyor.Haberde; Arda Güler'in bu sezon için öncelik olarak EURO 2024'te Türk Milli Takımı'nda yer almak olduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamadığı için turnuvada ana 11'de yer alamamaktan endişe duyduğu ifade edildi.Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro'ya transfer olan 18 yaşındaki Arda, bu sezon Real Madrid'de 5 maçta 92 dakika süre aldı.