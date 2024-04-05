Arda Güler için yeni iddia: Sevilla

La Liga ekibi Sevilla, Real Madrid'de yeterli süreyi alamayan Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler için yeni iddia: Sevilla
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05 Nisan 2024 21:53
Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından El Mira'nın haberine göre; Sevilla, Real Madrid'den Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALIK GİTMEYE SICAK

Yeterli süreyi alamadığı için hayal kırıklığı yaşayan milli yıldızın da kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

DURUMUNU YAKINDAN İZLİYOR

Sevilla ile birlikte Real Sociedad'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta toplamda 100 dakika süre alabilen Arda Güler, 1 gol kaydetti.

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