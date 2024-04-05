Arda Güler için yeni iddia: Sevilla

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol basınından El Mira'nın haberine göre; Sevilla, Real Madrid'den Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



KİRALIK GİTMEYE SICAK



Yeterli süreyi alamadığı için hayal kırıklığı yaşayan milli yıldızın da kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.



DURUMUNU YAKINDAN İZLİYOR



Sevilla ile birlikte Real Sociedad'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.



Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta toplamda 100 dakika süre alabilen Arda Güler, 1 gol kaydetti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU