Arda Güler'e İngiltere'den rekor teklif!

Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Arda Güler hakkında flaş bir gündem ortaya çıktı.



Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'e, Arda Güler için bir Premier Lig ekibinden 150 milyon euroluk teklif geldi. Başkent ekibinin başkanı Florentino Perez ise teklifi kabul etmedi.



2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan milli oyuncunun 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



Yeni sezonda 4 maçta forma giyen 20 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol, 1 asist kaydetti.