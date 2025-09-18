18 Eylül
Arda Güler'e İngiltere'den rekor teklif!

Real Madrid'e, Arda Güler için bir Premier Lig ekibinden 150 milyon euroluk teklif geldi. Başkent ekibinin başkanı Florentino Perez ise teklifi kabul etmedi.

calendar 18 Eylül 2025 11:56 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'e İngiltere'den rekor teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Arda Güler hakkında flaş bir gündem ortaya çıktı.

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'e, Arda Güler için bir Premier Lig ekibinden 150 milyon euroluk teklif geldi. Başkent ekibinin başkanı Florentino Perez ise teklifi kabul etmedi.

2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan milli oyuncunun 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Yeni sezonda 4 maçta forma giyen 20 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol, 1 asist kaydetti.
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
