Anthony Davis en az 1 hafta kadro dışı

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in karın kaslarındaki gerilme nedeniyle en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Anthony Davis en az 1 hafta kadro dışı
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30 Ocak 2025 14:14
Son güncelleme 30 Ocak 2025 14:15
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in karın kaslarındaki gerilme nedeniyle en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Lakers, Davis'e çekilen röntgenlerin karın kaslarında gerilme olduğunu doğrulamasının ardından yıldız oyuncunun bir hafta içinde yeniden değerlendirilmeye alınacağını duyurdu. Davis, sakatlığı Salı günü Philadelphia 76ers'a karşı alınan yenilgide geçirmişti.

Davis'in derhal Los Angeles'a döneceği ve Washington Wizards, New York Knicks ve LA Clippers'a karşı oynanacak deplasman serisi maçlarını kaçıracağı açıklandı.

Davis, bu sezon 42 maçta 34.3 dakikada ortalama 25.7 sayı, 11.9 ribaund, 3.4 asist ve 2.1 blok istatistikleri kaydetti.

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