Antalyaspor'un başı FIFA'yla dertte

Aralık ayında gelen transfer engelini 240 gün sonra kaldıran Antalyaspor'un tahtası sadece 7 gün açık kalabildi. Mainz, Vushtrria, Bochum, Gustavo Blanco, Fedor Kudriashov ve Sherel Floranus'a olan borçlar için yaklaşık 1.3 mlyon Euro ödenerek açılan transfer tahtası, Zymer Bytyqi'ye olan borç nedeniyle yeniden kapatıldı. Aynı dönemde Sam Larsson, Ramzi Safouri ve Sander van de Streek'in şikayetleri üzerine 3 futbolcuya ödeme yapan Antalyaspor'un aleyhine Bytyqi'nin nisan ayında yaptığı şikayet FIFA tarafından sonuçlandırılırken, Kırmızı-Beyazlılar bir kez daha transfer yapamama durumuyla karşı karşıya kaldı.



ADRIANO GERİ SAYIMDA



FIFA tarafından gelecek cezalar Bytyqi'yle de sınırlı değil. İlk olarak önceki sezonun devre arasında sözleşmesini fesih eden Luiz Adriano'dan ceza gelmesi bekleniyor. Brezilyalı ile olan davasını FIFA'da kaybeden ve konuyu CAS'a taşıyan Antalyaspor'a kısa süre içerisinde sonucun bildirilmesi bekleniyor. 700 bin Euro civarında bir faturanın çıkacağı tahmin ediliyor.



JEHEZKEL İÇİN SON 20 GÜN



Antalyaspor'un FIFA'da kaybettiği davalardan birisi olan Sagiv Jehezkel dosyası için gelecek ceza için de geri sayım başladı. Antalyaspor'un 100 bin Euro ödemesine hükmedilen Sagiv Jehezkel için 45 günlük süre verilirken, 20 gün içerisinde ödemenin yapılmaması halinde bir ceza olarak Kırmızı-Beyazlıların önüne gelecek.



ASSOMBALONGA VE MILOSEVIC GELİYOR



FIFA'dan gelecek dosyalar arasında sırasını bekleyen isimler arasında Britt Assombalonga ve Deni Milosevic de yer alıyor. Henüz sezon bitmeden FIFA'ya başvuran Assombalonga'nın dosyasının ağustos ayı içerisinde gelmesi beklenirken, geçen sezonun büyük bölümünde maaş almayan Deni Milosevic için ise eylül ayı işaret ediliyor.



3 FUTBOLCU DAHA SIRADA



Antalyaspor'un FIFA'daki dosyaları Jehezkel, Adriano, Assombalonga ve Milosevic'le bitmiyor. Adam Buksa ve Dario Saric ile birlikte Helton Leite'nin de alacakları sebebiyle FIFA'nın yolunu tuttuğu iddia edildi. Ödeme yapılmaması halinde bu 3 futbolcunun dosyasının da yılbaşına kadar Antalyaspor'a fatura olarak çıkması bekleniyor.



2 DOSYA DAHA GELEBİLİR



FIFA'da 9 dosyası bulunan Antalyaspor aleyhine yeni şikayetlerin gelme olasılığı da bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 300 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer edilen Jakub Kaluzinski için Lechia Gdansk'ın halen alacağı bulunuyor. Bunun yanında Sagiv Jehezkel için de eski kulübü Hapoel Beer Sheva'ya bonservis borcu bulunurken, bu iki kulübün FIFA'ya gidebileceği öğrenildi. [Antalya Lider]





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