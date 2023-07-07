Antalyaspor kombineleri satışa çıktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nı doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 125 ile 7 bin lira arasında değişiklik gösteren Akdeniz ekibinde, 7-18 Temmuz'da geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftara aynı koltuğu alma fırsatı sağlanacak.
Bu ayrıcalık, 18 Temmuz'da sona erecek. Tüm koltukların satışları ise 20 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nı doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 125 ile 7 bin lira arasında değişiklik gösteren Akdeniz ekibinde, 7-18 Temmuz'da geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftara aynı koltuğu alma fırsatı sağlanacak.
Bu ayrıcalık, 18 Temmuz'da sona erecek. Tüm koltukların satışları ise 20 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.