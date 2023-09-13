Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Antalyaspor, transfer sezonunun kapanmasına kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Orta saha ve hücum bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen Akdeniz ekibinin uzun süredir transferi için uğraş verdiği Spezia'nın İtalyan futbolcusu Daniele Verde transferi zora girdi.



FARK 400 BİN EURO



2025 yılına kadar kulübü Spezia ile sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, Antalyaspor'da formayı giymeye sıcak bakıyor. Ancak kulübü Spezia ile yapılan görüşmelerde imza getirecek anlaşma henüz yapılamadı. Kırmızı-beyazlıların teklifi ile Spezia'nın beklentilerinin arasında yaklaşık 400 bin Euro'luk fark olduğu öğrenildi.



ANLAŞMA HENÜZ ÇIKMADI



Uzun süredir İtalyan ekibiyle pazarlık halinde olan Antalyaspor, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferin tamamlanması pazarlıklarını sürdürürken, Spezia'nın beklentisi bu aşamada 1.2 milyon Euro oldu. 200 bin Euro kiralama ücreti üzerinden mutabık kalan kulüplerden Antalyaspor ise satın alma opsiyonu için 800 bin Euro teklif verdi.



TAKIMDA KALABİLİR



Serie B'de oynamak istemeyen ve bu sebeple transfer görüşmelerinde bulunan deneyimli futbolcunun takımda kalma olasılığı da arttı. Beklenen teklifin gelmediği Verde'nin takımda kalarak bu hafta oynanacak maçta Venezia'ya karşı sahaya çıkabileceği belirtildi.



LİGDE SÜRE ALMADI



Roma altyapısından yetişen İtalyan futbolcu, 2021-2022 sezonu öncesi Yunanistan ekibi AEK'dan 600 bin euro karşılığında Spezia'ya transfer oldu. Kulübüyle 2 yıllık daha anlaşması bulunan başarılı futbolcu, takımının bu sezon ligde çıktığı 3 maçta da süre alamadı. İtalya Kupası'nda Venezia ile oynanan karşılaşmada 56 dakika sahada kalan Verde, skor katkısı sağlayamadı. Deneyimli oyuncu geçen sezon ise toplam 29 maçta görev aldı ve 6 gole imza koydu. [Antalya Lider Gazete]



