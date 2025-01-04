Antalyaspor'da istifa yanıtı!

Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada istifa düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da istifa yanıtı!
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04 Ocak 2025 19:14
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını, istifa etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, son haftalardaki iyi sonuçları sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Aurelio, ilk yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ve 3-0 geriye düştüklerini belirtti.

İkinci yarıya farklı oyunla başladıklarını ve golü bulmalarına rağmen devamını getiremediklerini dile getiren Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz, soyunma odasında oyuncular, teknik ekip mağlubiyetini acısını yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz. Hafta içi Kocaelispor ile kupa maçımız var. Akabinde de gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Aurelio, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız böyle bir şey düşünmüyor. Görevimizin başındayız." diye yanıtladı.

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