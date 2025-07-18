Antalyaspor'da başkanlığa Rıza Perçin seçildi

Antalyaspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Rıza Perçin getirildi.Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağanüstü genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Rıza Perçin, başkanlığa seçildi.Perçin, yaptığı konuşmada, çok ağır bir yükün altına girdiğinin farkında olduğunu belirtti.Başkanlığa seçilmeden önce çalışmalara başladıklarını ve önemli yol aldıklarını anlatan Perçin, "Takımımız kampta. Transfer engeline neden olan 15 dosyadan 12'sini hallettik. Pazartesi günü de diğer dosyaları hallederek transfer engelini açılıyoruz. Antalya'nın öz evladıyım. Kimse merak etmesin Antalyaspor, Antalya'nın öz evlatlarının elinde." dedi.Perçin, kendilerine desteğini esirgemeyen Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti.Perçin başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:Hasan Kayaarası, Fatih Demirtop, Oktay Arı, Ali Çan, Mehmet Boztaş, Emrah Çelik, Hakan Onay, Lokman Arslan, Selçuk Kahraman, Mehmet Hasan Güneysu, Bülent Kaya, Cesur Burak Akar, Mehmet Bora, Nail Öztürk, Emir Ekmekçi, Cihat Gökalp, Serkan Sürer, Ali Altınay, Nebi Erdemsoy, Haydar Ali Yıldırım, Medeni Korkut, Halil İbrahim Öcalan, Avni Bağçalı, Bilal Özkan, Çağdaş Uslu, Erkan Efeoğlu, Kemal Yılmaz, Serdar Kaya.