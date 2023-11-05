Antalyaspor Başkanı'ndan şampiyonluk sözleri!

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Antalyaspor Başkanı'ndan şampiyonluk sözleri!
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05 Kasım 2023 23:14
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçı 3-2 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Boztepe, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak göreve geldikten sonra iki maç üst üste kazanmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Takıma, taraftara ve kendilerine inandıklarını ifade eden Boztepe, şöyle konuştu:

"Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıyla 6 puan aldık. Bu şekilde bir seriye başladık. Ankaragücü maçıyla performansı devam ettireceğiz. Ligde kalmak için oynayan bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üstte olmak istiyoruz. Şampiyonluk iddiamız tabii ki var. Ama Anadolu kulübüyüz. İnşallah onu da başarırız. Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanacağız. Buna inandık."

Boztepe, Antalyaspor soyunma odasında herkesin çok keyifli olduğunu, futbolcuların ve teknik ekibin haklı gurur yaşadığını sözlerine ekledi.

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