Antalyaspor'a Dario Saric piyangosu!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Beşiktaş ve Ankaragücü galibiyetleriyle 3'te 3 yapıp milli araya moralli giren Antalyaspor'da Bosna Hersekli orta saha Dario Saric, sergilediği performansla şimdiden hem Türkiye hem de İtalya Serie A ekiplerinin geniş listesine girmeyi başardı.Sezon başında İtalya Serie B ekibi Palermo'dan kiralanan, 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan ve bu bedeli aylık taksitlerle ödeme imkanına sahip olan kırmızı-beyazlılar, yakın zaman içerisinde İtalyan temsilcisine ödemeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.Palermo'ya ödenecek olan bonservisin yaklaşık 2-3 katı tekliflerle yaz transfer döneminde Dario Saric için Akrepler'in kapısının çalınması bekleniyor.26 yaşındaki maestro, bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol katkısı sağladı. Özellikle Akdeniz temsilcisinin 3'te 3'lük galibiyet serisinde oynadığı Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında ağları sarsıp, galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Saric, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.