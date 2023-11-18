Antalyaspor'a Dario Saric piyangosu!

Antalyaspor, Palermo'dan kiraladığı Saric'in 1.2 milyon euroluk opsiyonunu kullanıp transferde kulübe gelir sağlamaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'a Dario Saric piyangosu!
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18 Kasım 2023 13:41
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Beşiktaş ve Ankaragücü galibiyetleriyle 3'te 3 yapıp milli araya moralli giren Antalyaspor'da Bosna Hersekli orta saha Dario Saric, sergilediği performansla şimdiden hem Türkiye hem de İtalya Serie A ekiplerinin geniş listesine girmeyi başardı.

ANTALYASPOR BONSERVİSİNİ ALACAK

 

Sezon başında İtalya Serie B ekibi Palermo'dan kiralanan, 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan ve bu bedeli aylık taksitlerle ödeme imkanına sahip olan kırmızı-beyazlılar, yakın zaman içerisinde İtalyan temsilcisine ödemeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

BONSERVİSİNİN 2-3 KATI TEKLİFLER GELEBİLİR

 

Palermo'ya ödenecek olan bonservisin yaklaşık 2-3 katı tekliflerle yaz transfer döneminde Dario Saric için Akrepler'in kapısının çalınması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI 

26 yaşındaki maestro, bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol katkısı sağladı. Özellikle Akdeniz temsilcisinin 3'te 3'lük galibiyet serisinde oynadığı Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında ağları sarsıp, galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Saric, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi. 



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