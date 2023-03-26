Antalya'da depremzedeler için özel turnuvası

Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol turnuvası düzenleniyor. Organizasyona Finlandiya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımları katılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da depremzedeler için özel turnuvası
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26 Mart 2023 14:47
Antalya'da 21 yaş altı milli takımlarının katılımıyla "Antalya Cup" adıyla uluslararası turnuva düzenleniyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya Finlandiya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımları katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde cumartesi günü Kuzey Makedonya, Finlandiya'yı penaltılarla 6-5 yenerken, Slovakya, Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti.

Organizatör Recep Şamil Yaşacan, basın mensuplarına, bu yıl turnuvanın beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Ülkemizin tanıtımı için önemli bir turnuva. Bu yıl turnuvanın geliri depremzedelere bağışlanacak." diye konuştu.

Turnuva, bugün (pazar) sona erecek.

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