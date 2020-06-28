MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 29. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Gaziantep'in üstünlük golü, 58. dakikada Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'den geldi. Antalyaspor'da Hakan Özmert, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tam maç bu skorla bitecek derken, Antalyaspor penaltı kazandı ve 88. dakikada topun başına gelen Jahovic beraberliği getirdi.Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 11 maça yükselen Antalyaspor, puanını 37 yaptı. 7 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 35 puana ulaştı.Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde lig lideri Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-065. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.KalyonSerdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraGünay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural) , KayodeBoffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 88 Jahovic (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 71 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 87 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)