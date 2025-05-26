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Ansu Fati'nin tercihi Monaco!

Barcelona forması giyen Ansu Fati, Chelsea'nin de ilgisine rağmen Monaco'ya transfer olmak istiyor.

calendar 26 Mayıs 2025 21:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ansu Fati'nin tercihi Monaco!
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Barcelona'da geride kalan sezonda istediği süreleri bulamayan Ansu Fati, geleceği için kararını verdi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Fati, menajeri Jorge Mendes ile geleceğini konuşmak için bir araya geldi.

TERCİHİ MONACO

22 yaşındaki futbolcunun, menajeri Mendes'e Monaco'ya gitmek istediğini söylediği belirtildi.

CHELSEA DE İLGİLENİYOR AMA...

Genç futbolcuya Chelsea'nin de ilgi gösterdiği ancak Fati'nin kararının Monaco olduğu yazıldı.

BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ

Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Fati'nin, Monaco'ya transferinin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşebileceği kaydedildi.

Ansu Fati, geride kalan sezonda Barcelona'da 11 maçta süre buldu. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda takıma skor katkısı sağlayamadı.


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