Ansu Fati'nin tercihi Monaco!

Barcelona'da geride kalan sezonda istediği süreleri bulamayan Ansu Fati, geleceği için kararını verdi.



MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Fati, menajeri Jorge Mendes ile geleceğini konuşmak için bir araya geldi.



TERCİHİ MONACO



22 yaşındaki futbolcunun, menajeri Mendes'e Monaco'ya gitmek istediğini söylediği belirtildi.



CHELSEA DE İLGİLENİYOR AMA...



Genç futbolcuya Chelsea'nin de ilgi gösterdiği ancak Fati'nin kararının Monaco olduğu yazıldı.



BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ



Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Fati'nin, Monaco'ya transferinin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşebileceği kaydedildi.



Ansu Fati, geride kalan sezonda Barcelona'da 11 maçta süre buldu. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda takıma skor katkısı sağlayamadı.



