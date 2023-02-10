Ankaragücü'nden depremzedeler için anlamlı hareket

MKE Ankaragücü Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü'nden depremzedeler için anlamlı hareket
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10 Şubat 2023 15:43
MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı." denildi.

"www.ankaragucustore.com.tr" internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.

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