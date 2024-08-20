Ankaragücü'nde yeni transfer sıkıntısı

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, kadroda yer alan ancak oynamayan yabancı futbolcuların kontenjanı doldurması nedeniyle yeni transfer yapamadıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde yeni transfer sıkıntısı
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20 Ağustos 2024 22:53
Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, kadroda yer alan ancak oynamayan yabancı futbolcuların kontenjanı doldurması nedeniyle yeni transfer yapamadıklarını söyledi.

Ligin 3. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Cihat Arslan, Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arslan, Central Hospital Ümraniyespor ile 24 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları maça ilişkin "Geçen hafta kaybettik, rakibimizi tebrik ediyorum. Ama hayat devam ediyor, maçlar devam ediyor. Ayakta kalmamız, galibiyet serisine başlamamız gerekiyor. Sahamızda, taraftarımızın gücüyle beraber oynayacağımız 2 karşılaşmayı kazanıp sonrasında farklı planlarımız var. Milli maç arası var, yabancı transferleri var... Onları da gidereceğimizi düşünüyorum. (Ümraniyespor) Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi sahasında çok net kazandı. Sonra deplasmanda çok net kaybetti. Bize karşı farklı bir futbol, daha motivasyonlu bir rakip bekliyoruz. Önemli bir karşılaşma ama bizim kazanmak istediğimiz bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncularıyla ilgili problemleri olduğuna değinen Arslan, "Andrej (Djokanovic) ve Sapo (Riccardo Saponara) bizden ayrı çalışıyor. Cephas'ı da dün kadro dışı bıraktık. Çünkü oynamak istemiyor, buradan gitmek istiyor. Dün de 'Sakatım' diyerek idmana çıkmayınca kadro dışı olarak belirledik. Kulüp de onu hiçbir şekilde satmayacak ama kendisi ayrı çalışacak. Tabii böyle 3 yabancı oyuncu çok büyük rakam. Bu kontenjanı açamadığımızdan dolayı farklı yabancı da alamıyoruz. Burada biraz kilitlenme yaşadık. İnşallah bunu yönetim kuruluyla beraber en kısa sürede halledebilirsek kadromuzun ön grubunu biraz daha alternatifli hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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