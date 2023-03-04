Ankaragücü'nde iki isim Beşiktaş maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yabancı oyunculardan Enock Kwateng ve Gboly Ariyibi, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Kwateng'in sağ arka adalesinde kanama ve kasta yırtık tespit edildiği belirtildi. Fransız oyuncunun tedavisinin 4-6 hafta süreceği aktarıldı.



Hücum oyuncusu Ariyibi'nin ise sakatlığından dolayı 1 hafta daha tedavisinin devam edeceği kaydedildi.





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