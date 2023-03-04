Ankaragücü'nde iki isim Beşiktaş maçında yok

MKE Ankaragücü'nde Kwateng ve Ariyibi, Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde iki isim Beşiktaş maçında yok
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04 Mart 2023 23:18
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yabancı oyunculardan Enock Kwateng ve Gboly Ariyibi, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Kwateng'in sağ arka adalesinde kanama ve kasta yırtık tespit edildiği belirtildi. Fransız oyuncunun tedavisinin 4-6 hafta süreceği aktarıldı.

Hücum oyuncusu Ariyibi'nin ise sakatlığından dolayı 1 hafta daha tedavisinin devam edeceği kaydedildi.

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