Ankaragücü, Galatasaraylı genç ismi istiyor!

Galatasaray'da Okan Buruk'un ikinci etap Avusturya kampına götürmediği 19 yaşındaki Eren Aydın'a Süper Lig'den talip çıktı.Ligin yeni ekibi Ankaragücü, gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.Kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan 19 yaşındaki forvetin birçok talibi bulunurken, Eren Aydın da başkent ekibine gitmeye sıcak bakıyor.İlk Avusturya kampında performansı yeterli bulunmayan ve kiralanması istenen Eren Aydın'ın Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.